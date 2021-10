Maxime Meiland gaat alweer verhuizen: ‘Het is toch iets te klein’

Maxime en haar vriend Leroy kochten begin dit jaar een chique woning in Noordwijk. Het stulpje was van alle luxe voorzien en het dochtertje van Maxime, Claire, had zelfs een eigen badkamer én wc, grenzend aan haar slaapkamer. In een filmpje dat de onlangs bevallen realityster op Instagram deelde, jubelde ze over het huis en vertelde hoe blij ze wel niet was met haar eigen inloopkast.



Maar ondanks dat Maxime zo verliefd was op haar paleisje, kwam ze toch tot de ontdekking dat er een gebrek aan ruimte is. In talkshow Jinek, waar de Meilandjes gisteravond te gast waren, vertelde ze dat de aanschaf van haar eerste woning vooral met ‘laksheid’ en ‘naïviteit’ te maken had. ,,En dan kom je in zo’n huis en denk je: oh meid, wat mooi die spots, en wat goed, alles lekker strak en die kranen helemaal goud. Maar ja, je denkt nooit: waar laat ik m’n stofzuiger of m’n wasrek? En daar kwamen we op een gegeven moment wel achter, van ja, het is toch iets te klein.”



Het tekort aan ruimte én de komst van dochter Vivé, deden Maxime en Leroy besluiten op zoek te gaan naar een nieuw onderkomen. Dus toen er een villa in Noordwijk te koop kwam te staan, die ook nog eens aan hun wensen voldeed, ging het stel overstag. ,,En toen dachten we: laten we het dan toch maar doen.”



Volgens de website Bekende Buren hebben Maxime en Leroy hun riante herenhuis voor 1.250.000 euro gekocht. Het perceel beslaat zo’n 285 vierkante meter en ook binnenshuis is er genoeg ruimte. De woning beschikt over zeven slaapkamers, waarvan een ruimte is omgetoverd tot bar.