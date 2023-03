Maxime Meiland openhartig in eigen boek over verkrachting: ‘Je bent niet alleen’

Twee jaar lang heeft de Meiland-telg getwijfeld of ze een boek moest schrijven. Maar na lang nadenken besloot ze het toch te doen, in samenwerking met Jan Dijkgraaf. Maxime hoopt op deze manier jongeren mee te geven dat het ‘uiteindelijk wel goedkomt.’ ‘Ook al vind ik het superspannend, hoop ik dat jonge meiden en jongens steun uit mijn verhaal kunnen halen. Je bent niet alleen’, schrijft ze vrijdag op Instagram bij een foto van het boek.

Op de omslag van het boekwerk valt onder meer te lezen dat Maxime op de middelbare school slachtoffer werd van sexting. ‘Daarna ging het van kwaad tot erger. Ze werd onhandelbaar, vluchtte in de drank en werd op haar vijftiende verkracht door een ex-bajesklant. Daardoor brokkelde haar zelfbeeld nog verder af en ging ze keihard richting goot. Tot ze door therapie, de geboorte van dochter Claire en de verhuizing naar Frankrijk de knop wist om te zetten.’

