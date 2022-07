Maxime zet spierwit decolleté in spotlights en Viktor weer middenin burenruzie

Grotere vraag tv-reclames stuwt omzet Ster: 109,5 miljoen euro

Ster, het instituut dat de reclame bij de publieke omroep verzorgt, heeft de omzet in het eerste halfjaar met 13 procent zien groeien tot 109,5 miljoen euro. Volgens de organisatie is de omzetgroei het gevolg van de gestegen vraag van bedrijven en organisaties naar reclame op televisie. ‘Ster was in het eerste halfjaar op televisie zo goed als uitverkocht’, aldus het instituut.

15:36