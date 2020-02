Medium Derek Ogilvie eist in hoger beroep miljoenen van RTL

Anneke van Giersber­gen geweerd uit kerk om metalverle­den en tattoos

16:29 ZWOLLE /OSS - Anneke van Giersbergen heeft een concert dat ze zou geven in de Dominicanenkerk in Zwolle onder druk van de parochie verplaatst naar het Academiehuis van de Grote Kerk. De oud-zangeres (46) van het Osse The Gathering was niet welkom meer tenzij ze onder meer haar tattoos zou bedekken. Dat ging Anneke te ver.