Mee op tournee met het Rotterdams Philharmonisch: 'Sommigen waren tot tranen geroerd’

Het is even voor vieren in de middag als in Parijs de dunne zonnestralen door het grijze wolkendek prikken. Een perfecte timing voor een aantal musici van het Rotterdams Philharmonisch Orkest die voor het Théâtre des Champs-Élysées op de foto gaan.



Sommigen draaien zich vervolgens een kwartslag naar rechts voor een selfie met de Eiffeltoren op de achtergrond. Langzaam sluipen de kriebels in hun lijven. Vanavond staat Die Frau ohne Schatten op het programma, een bijna vier uur durende opera. Dat is vrij uniek: normaal toert het Rotterdams Philharmonisch Orkest met Symfonieën over de grens, nu zit daar ook de befaamde opera van Richard Strauss bij. ,,Dat betekent dat ook een koor en solisten aansluiten, we zijn met zo’n 130 man”, vertelt teammanager Daniel Rosenquist. De reis gaat van Parijs naar Dortmund, Essen, Baden-Baden om, zoals gisteravond, in Rotterdam af te sluiten.