Meerdere wereldprimeurs voor musical met Buddy Vedder

Het grootste gedeelte van het decor bestaat uit een barcode van maar liefst 11,5 meter breed en 5 meter hoog. De barcode bestaat uit meer dan 200 meter elastiek in zeven verschillende maten en is hiermee de eerste elastieken barcode ter wereld. Het betreft ook de eerste barcode ter wereld waar men doorheen kan lopen. Ten opzichte van oorspronkelijke barcodes is decorontwerpster Marjolein Ettema anders ter werk gegaan, normaliter bepalen de zwarte lijnen de barcode maar in dit geval is gekozen om de witte lijnen bepalend te maken.

De bezoekers van de musical wacht nog een verrassing. Zij die in het bezit zijn van een iPhone worden van te voren in het theater geïnformeerd welke app zij kunnen downloaden. Wanneer men het decor - oftewel de barcode - scant komt men via Google direct terecht op de pagina met de laatste informatie en nieuws over de musical Murder Ballad.

Honderd keer te zien

Het verhaal draait om twintiger Sara (Van den Bosch), die de kalmere Michael ontmoet (Vedder) en met hem een gezin sticht. Als ze na jaren een jeugdliefde tegenkomt, vraagt ze zich af of ze de juiste keuzes in haar leven heeft gemaakt. De musical is tot en met 20 december zo'n honderd keer te zien door heel Nederland.

De première is op maandag 12 oktober in Gouda.