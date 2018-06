Meghan Markle debuteert stralend op balkon Buckingham Palace

Corrie van Gorp 'Zoveel gedaan, maar iedereen praat over dat zwembad waar ik in lazer'

11:51 Op straat, in de supermarkt, in de tram - Corrie van Gorp (75) wordt steevast herkend. ,,Wat de mensen zeggen? Dankjewel… we moesten altijd zo om je lachen.” Het Luxor theater in Rotterdam brengt de comédienne een blijvend eerbetoon.