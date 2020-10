Meghan Markle heeft nog steeds contact met Suits-collega Patrick J. Adams

Lady Gaga met zeven nominaties grootste kanshebber MTV EMA

13:46 Lady Gaga maakt tijdens de uitreiking van de MTV EMA de grootste kans om in de prijzen te vallen. De zangeres is zeven keer genomineerd voor de prijzen die MTV op 8 november uitreikt. Ook Justin Bieber en BTS sleepten vandaag meerdere nominaties in de wacht.