Meghan Markle helpt bij samenstellen septembernummer Britse Vogue

Orlando Bloom: Ik ben te oud voor rol in Lord of the Ring­s-se­rie

28 juli De kans is klein dat Orlando Bloom opnieuw in de huid van Legolas kruipt voor de aankomende, door Amazon geproduceerde Lord of the Rings-serie. De reden: Bloom vindt zichzelf te oud. ,,Ze hebben vast een of andere 19-jarige knul gevonden om dat te doen."