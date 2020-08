Meghan Markle in mineur naar verjaardag: rust en afstand bleken niet de oplossing

Indien Meghan op haar verjaardag de balans opmaakt van het afgelopen half jaar, dan zou het kunnen dat ze tot de conclusie komt dat er nog maar weinig vooruitgang is gemaakt. Afstand creëren van de tabloids bleek bijvoorbeeld een illusie. De kritische, soms valse artikelen, maar soms ook goed gedocumenteerde artikelen over de 'Sussexes' zijn alleen maar in volume toegenomen en fotografen deinzen er niet voor terug om boven hun huurhuis een drone te laten vliegen om Archie te fotograferen.



Meghan ziet haar rechtszaak tegen de Mail on Sunday verzanden in de vertragingstactiek van de uitgever. Ze heeft al meer dan 75.000 euro aan juridische kosten moeten betalen aan de Mail, die in het proces de eerste ronde won. De hertogin probeert nu te verhinderen dat vijf vriendinnen met naam en toenaam in de publiciteit komen en mogelijk zelfs moeten getuigen. De vijf hebben vorig jaar op eigen initiatief - aldus Meghan althans - met het Amerikaanse blad People gesproken om onder meer te vertellen hoe geweldig ze wel niet was en hoe ze leed onder de negatieve pers.