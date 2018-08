Meghan Markle negeert pantyprotocol met korte blazer dress

Het prinselijk paar verraste het publiek van de West End-musical Hamilton gisteravond met hun komst. Van Harry is bekend dat hij fan is van het stuk over het leven van de Amerikaanse politicus Alexander Hamilton. Bovendien ging het om een benefietevenement waarbij de opbrengst ten gunste kwam van Sentebale, een organisatie die Harry mede oprichtte om de gezondheidszorg van weeskinderen in Botswana te financieren. Meghan straalde aan de zij van haar man in een zwarte creatie van het Canadese label Judith & Charles die ze combineerde met zwarte pumps van de Britse designer Paul Andrew. Ze maakte haar royal look af met een met goud afgewerkte clutch.

Gedurfd

Over het jurkje van de Duchess of Sussex wordt op sociale media druk nagepraat. Want: blote benen waren voorheen taboe binnen de Britse koninklijke kringen. De plicht om bij officiële gelegenheden een huidkleurige panty te dragen staat weliswaar nergens zwart op wit, maar de hele familie houdt zich eraan. Deze keer lijkt Kensington Palace er geen problemen mee te hebben, gezien een foto van Meghan via het officiële twitteraccount werd gedeeld. Het Britse modemagazine Vogue juicht blote benen zelfs toe. ,,Meghan laat haar meest gedurfde look ooit zien. Het is een radicale verandering ten opzichte van de pakjes die de hertogin in het verleden heeft gedragen'', oordeelt de redactie.