Meghan spreekt voor het eerst over Amerikaanse protesten

Meghan aarzelde naar eigen zeggen om zich uit te spreken voor het geval haar uitspraken uit zijn verband werden getrokken maar zwijgen was ook geen optie. ,,Wat er nu gebeurt in ons land, in onze staat en in onze woonplaats Los Angeles is vreselijk. Ik wist niet zeker wat ik kon zeggen. Ik wilde het juiste zeggen.”

,,Ik realiseerde mij dat het enige wat ik verkeerd kon doen is niets zeggen. Omdat het leven van George Floyd ertoe deed, net als dat van Breonna Taylor, Philando Castile, Tamir Rice en zo veel andere mensen van wie we de namen kennen en niet kennen”, aldus Meghan, die daarna herinneringen ophaalt aan soortgelijke protesten en rellen in de lente van 1992. De hertogin was toen 11 of 12 jaar oud. ,,Ik herinner me de avondklok en dat ik terug naar huis rende, de as uit de lucht zag vallen en de rook uit de huizen zag komen. Ik herinner me mannen met wapens (...) die herinneringen gaan niet weg.”