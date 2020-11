Meidengroep Unity met Heeswijkse Naomi pakt vierde plek bij Junior Songfestival

Gaan Naomi en haar ‘best friends’ Europa veroveren? ‘We kunnen als girlband verschil maken’

28 november HEESWIJK-DINTHER - Heeft Heeswijk-Dinther morgen zijn jeugdige equivalent van Duncan Laurence? Naomi Traa staat met UNITY in de finale van het Junior Eurovisie Songfestival. En ze is best optimistisch over de kansen. ,,Mensen horen dat het echt is.”