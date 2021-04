Meilandjes kopen droomvilla in Noordwijk voor bijna 2,7 miljoen euro

Uit het document, waarover Shownieuws berichtte, blijkt dat de koopakte voor de villa op 18 februari is ondertekend. De vraagprijs voor het huis was 2.695.000 euro en dat hebben de Meilandjes er ook voor betaald. Het huis, dat ze hebben gekocht van Kensington-drummer Niels van den Berg, is 327 vierkante meter groot en heeft een appartement met eigen opgang, is te zien op de oude advertentie op Funda. Een paar jaar geleden is de villa grondig gerenoveerd. Door een groot deel van het huis ligt een massieve eiken parketvloer in Hongaarse punt.

Al eerder kochten ook dochter Maxime en haar vriend Leroy een huis in Noordwijk, waar zus Montana een eigen winkel heeft.

Martien en Erica zijn druk bezig met huizen kopen en verkopen, zo is ook te volgen in hun realityserie. Onlangs verkochten ze het bekende Chateau Marillaux, het decor van de eerste seizoenen van Chateau Meiland, stond al sinds begin juni te koop. De familie vroeg er in eerste instantie 1,25 miljoen euro voor, maar verlaagde de vraagprijs naar 998.000 euro. Martien en Erica Meiland kochten in Nederland een boerderij in Hengelo, maar hun woonplezier bleek van korte duur. Na problemen met het bestemmingsplan besloten ze weer te vertrekken.

In de aflevering van vanavond op SBS 6 horen ze of de discussie met de gemeente eindelijk is afgerond. En het sneeuwt in Nederland, dus ook bij de Meilandjes. Martien vindt het maar niks, met zijn Mini in die gladde sneeuw, is te zien in het onderstaande fragment.

