Meilandjes verkopen villa na flinke prijsverlaging

De Meilandjes hadden naar eigen zeggen te veel last van fans en zochten daarom iets met meer privacy. ,,Dit huis is gewoon te druk, elke dag staan de mensen voor de deur en zelfs van het hek trekken sommigen zich niets aan. We blijven wel in Noordwijk. We hebben een huis gezien dat je van de weg niet kan zien, dus mét een oprijlaan, en dit gaat dus weer in de verkoop!” aldus Martien eerder.