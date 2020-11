Mel Gibson ongeloofwaardig als kerstman

the witches Anne Hathaway zet haar tanden in opperheks: ‘Ik wilde zo arrogant mogelijk die hotellobby betreden’

18:49 De speelfilm The Witches (1990) staat al dertig jaar te boek als een van de meest angstaanjagende speelfilms voor kinderen. Van het boek van Roald Dahl is nu een nieuwe verfilming gemaakt die ook behoorlijk eng is. Anne Hathaway speelt de opperheks.