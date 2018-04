Melisa Schaufeli valt in mum van tijd zes kilo af op eigen kracht

Amerikaan­se media: Wereldbe­roem­de dj Avicii (28) overleden

19:38 De wereldberoemde Zweedse dj en producer Avicii (Tim Bergling) is vandaag op 28-jarige leeftijd overleden. Hij werd vanmiddag, zo heeft zijn familie volgens Amerikaanse media zojuist bekendgemaakt, dood aangetroffen in Muscat (Oman). Waaraan Bergling is overleden, is niet bekend.