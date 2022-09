Mendes, Bieber en Fender sluiten aan in een lange rij sterren bij wie het mentaal te veel wordt

Bieber stopt tournee om fysieke en mentale problemen, onduide­lijk­heid over Nederland­se shows

Justin Bieber stopt voorlopig met zijn wereldtournee vanwege fysieke en mentale problemen. Dat laat de 28-jarige superster weten via Instagram. Bieber kampt met het syndroom van Ramsay-Hunt en had eerder dit jaar daardoor last van een gezichtsverlamming. Hij wil zijn gezondheid nu op één zetten.

6 september