‘Meneer Spaghetti’ uit Samson & Gert voelt zich afgedankt: ‘Ben geen pion waar je mee speelt’

Er komt abrupt een einde aan een tijdperk. In de kerstshow van Samson & Marie , de opvolger van Samson & Gert , zijn twee personages opvallend afwezig: Meneer Spaghetti, gespeeld door Koen Crucke (71), en Van Leemhuyzen (Walter Baele), zijn geschrapt. Voor Crucke komt de beslissing hard aan. ,,Alberto was onlosmakelijk verbonden met Samson, maar blijkbaar vinden de bazen dat niet.’’

Ruim 33 jaar lang hebben ze de iconische rollen gespeeld. Na het afscheid van Gert Verhulst vorig jaar kregen Koen Crucke en Walter Baele nog de kans om mee op tournee te gaan met Samson & Marie, maar in de nieuwe kerstshow zijn hun personages geschrapt. Michiel De Meyer en Martine de Jager, die eerder al als brandweerman Bill en bakker Florentine te zien waren in de Ketnet-reeks IJsjestijd met Samson en Marie, staan wel op de affiche.

Koen Crucke kreeg enkele maanden geleden te horen dat Alberto, Van Leemhuyzen en de Burgemeester niet meer zouden meedoen in de nieuwe kerstshows. ,,Er werd ons gezegd dat ze nieuwe personages wilden introduceren, wat normaal is. Maar nu moet ik plotseling vernemen dat Walter De Donder toch nog mag meedoen. Walter Baele en ik zijn er dus doodeenvoudig uit gebonjourd, we zijn met een kluitje in het riet gestuurd’’, reageert Koen Crucke.

,,Ik vind het vooral jammer en heel vreemd dat er zo weinig gecommuniceerd is. Na 33 jaar vind ik de manier waarop we moesten stoppen jammer. Ik heb de rol van Alberto altijd met veel plezier gespeeld. Ik had zelf nog veel zin om door te gaan. Marie had mij er graag nog heel lang bij gehad, maar ik denk dat ze weinig kan doen aan beslissingen van de Studio 100-top. Ik hoor van fans dat ze het niet geloven en dat ze me zullen missen. Alberto was onlosmakelijk verbonden met Samson, maar blijkbaar vinden de bazen dat niet.’’

Volgens Studio 100 betekent het schrappen van de personages Meneer Spaghetti en Van Leemhuyzen in de nieuwe kerstshow niét het definitieve einde. ,,We willen in de kerstshow inzetten op de nieuwe personages uit de Ketnet-reeks IJsjestijd, maar dat wil niet zeggen dat Meneer Spaghetti en Van Leemhuyzen in de toekomst niet zullen opduiken. Momenteel ligt onze focus gewoon op die andere personages’’, zegt woordvoerder Ann Janssens.

Maar Crucke blijft boos. ,,Er is mij gezegd dat als de nieuwe lichting niet zou werken, de oude garde misschien opnieuw aan boord wordt gehaald, maar zo werkt het niet. Dat zou geen eerlijke beslissing zijn. We zijn geen pionnen waarmee je speelt, we zijn artiesten.’’

Als afscheids­ca­deau kreeg ik een bos bloemen in de coulissen Koen Crucke

Voor Crucke werd het een afscheid in mineur. ,,We zouden begin dit jaar drie weken met Samson & Marie in Nederland touren, maar alle optredens werden lastminute geannuleerd, behalve een in Roosendaal in februari. Dat werd meteen mijn laatste show. Heel jammer, ik heb zelfs een traantje weggepinkt’’, vertelt Crucke. ,,Ik heb als afscheidscadeau een bos bloemen gekregen in de coulissen. Dat gaat zo tegenwoordig, als ze je niet meer kunnen gebruiken. Het nieuwe personage van de bakker zal Alberto een beetje moeten vervangen, denk ik.’’

Vrienden voor het leven

Koen Crucke, Walter Baele en Walter De Donder zouden de komende maanden nog de VanBuRal-shows mogen opvoeren, waarbij ze oude hits van Samson & Gert in een discojasje brengen. Maar dat loopt momenteel stroef. ,,Er zijn nog maar drie boekingen en we horen daar niets meer van. Misschien was dat een manier om ons te paaien. Ik hoop dat we nog met z’n drieën op het podium kunnen staan, Walter en Walter zijn vrienden voor het leven. Maar ook met Gert Verhulst heb ik nog goed contact. Ik zie ze allemaal nog graag, hoor’’, lacht Koen.

,,Ik zal de enthousiaste kinderen het hardst missen’’, gaat Koen verder. ,,En het volwassen publiek waar we nog altijd respect van krijgen. Als ik op straat kom, word ik aangesproken over Alberto, zelfs tot in Amsterdam. De kerstshows waren voor mij het hoogtepunt. Het publiek, het koor, het ballet,… We hebben vaak de slappe lach gehad en hebben ons altijd heel erg geamuseerd.’’

Nieuwe generatie, nieuwe figuren

Walter Baele begrijpt de beslissing van Studio 100 om het personage van Van Leemhuyzen in de nieuwe kerstshow van Samson en Marie te schrappen en nieuwe personages te introduceren. ,,Nu het hoofdstuk Samson & Gert is afgesloten en met Samson & Marie een nieuw verhaal wordt geschreven, lijkt het me een verstandige keuze om met zoveel mogelijk nieuwe personages te werken’’, zegt Walter. ,,Ik heb ook gemerkt dat jonge kinderen, de doelgroep van Samson & Marie, de personages Alberto en Van Leemhuyzen bijna niet meer kennen. Misschien dat de mama’s en papa’s ons wel gaan missen.’’

,,Eigenlijk had ik het verhaal van Van Leemhuyzen al willen afronden bij het afscheid van Samson & Gert. Op artistiek vlak heb ik alles uit het personage gehaald wat ik kon en het vertrek van Gert was een ideaal moment geweest om ermee te stoppen’’, gaat Walter Baele verder. ,,Maar Marie Verhulst wilde voor haar eerste kerstshow ervaren collega’s naast zich. Pas op: als Studio 100 mij in de toekomst nog wil vragen om op de één of andere manier Van Leemhuyzen te spelen, zal ik dat met plezier doen, maar is dat niet zo, dan zal ik daar geen traan voor laten. Het is mooi geweest en er is genoeg beeldmateriaal om terug te halen. Je moet ook durven stoppen op een moment dat je nog niet met een rollator het podium op moet.’’

Het is wel de bedoeling om samen met Walter De Donder en Koen Crucke nog met de VanBuRal-shows op te treden, zegt hij. ,,Dat doe ik uit collegialiteit, want wij lachen heel wat af met z’n drieën.’’

Door Walter De Donder aan boord te houden, knip je de link met het verleden niet helemaal door Walter Baele

Of Walter Baele niet stiekem jaloers is op Walter De Donder, die nog wel in de nieuwe kerstshow en videoclip van Samson & Marie mag spelen? ,,Nee, ik begrijp dat zijn personage niet geschrapt is. De Burgemeester is een verbindende figuur in het dorp en is een makkelijk aanspreekpunt als Marie een probleem heeft. En op die manier knip je de link met het verleden niet helemaal door. Walter De Donder heeft ook jaren met Samson en Gert de zomershows zonder mij en Koen gedaan. Maar ook voor Walter De Donder zal het op een bepaald moment genoeg zijn.’’

