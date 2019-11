Merel is ‘baas in eigen gleuf’ en rebelse Robin geeft zich bloot

Controver­se om film waarin James Dean digitaal wordt ‘gereani­meerd’

8:40 Acteur James Dean, die in 1955 overleed, is binnenkort weer in de bioscoop te zien. Met behulp van oude foto’s en videobeelden wordt hij digitaal ‘gereanimeerd’ en zal hij een rol spelen als Vietnamveteraan in de film Finding Jack. Niet iedereen is daar blij mee. Verschillende bekende acteurs leverden al kritiek.