Merel Westrik deelt babynieuws en Douwe woog in een vorig leven 25 kilo

Nieuwe bestseller legt ‘oorlog’ tussen Britse royals bloot en hoe Meghan Harry voor schut zette

15:04 Is er sprake van een voortdurende ‘oorlog’ aan het Britse hof? Volgens het nieuwe onthullende boek Royals At War, dat meteen een bestseller werd bij webshop Amazon, gaat het er achter de schermen dramatischer aan toe dan iemand had kunnen vermoeden. Van prins William (38) die zijn broer tijdens een familiemoment opzij trok om hem te waarschuwen voor ‘zijn’ Meghan (38) tot de grote schaamte die prins Harry (35) voelde nadat zijn echtgenote hem compleet voor schut zette.