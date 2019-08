‘Met de mannen vijf dagen op zee, was zij de spil van het gezin‘

Rutger Hauer niet te zien in A Christmas Carol

7:52 Alhoewel zijn naam nog op de castlijst prijkt van miniserie A Christmas Carol, is Rutger Hauer niet te zien in de Hollywoodproductie. Dat bevestigde Guy Pearce, die Ebenezer Scrooge speelt in de serie, dinsdag bij de najaarspresentatie van de Amerikaanse zender Fx in Los Angeles.