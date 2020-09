Met deze bikinifoto zorgde Kylie Jenner voor een gigantische piek op stemsite VS

In totaal zouden zo’n 48.000 mensen via Kylie’s post bij de tool zijn beland, meldt het doorgaans goed ingevoerde TMZ op basis van informatie van de stemwebsite. Ter vergelijking: een dag eerder kwamen slechts 2900 mensen via Instagram op het platform.



Kylie veroorzaakte dit allemaal met twee foto’s van zichzelf in een kleine gebloemde bikini. ‘Heb je je al geregistreerd om te kunnen stemmen?’ schreef ze erbij. ‘Klik op de link in mijn bio. Laten we een plan maken om samen te stemmen.’ In haar profiel linkte ze specifiek naar een pagina waar mensen kunnen controleren of ze zijn geregistreerd, een voorwaarde om te kunnen stemmen bij de presidentsverkiezingen in november.