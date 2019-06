Met deze nummers worden de Oranje Leeuwinnen aangemoedigd

Welke is het beste?De Oranje Leeuwinnen kunnen op flink wat steun rekenen van de Nederlandse artiesten. Van Jan Smit tot Claudia de Breij, de studio's liepen in aanloop naar het WK vol om strijdliederen te zingen voor de voetbalsters. Grote vraag: wie is daar het beste in geslaagd?

Enquete Poll Wat is het beste WK-strijdlied voor de Oranje Leeuwinnen? Jan Smit & John de Bever - Wij zijn Nederland

Maan - Ik kom eraan

André Hazes - Wij zijn Oranje

Claudia de Breij - Zie die Leeuwinnen

Bureau Sport - 11 Voetbalvrouwen Wat is het beste WK-strijdlied voor de Oranje Leeuwinnen? Jan Smit & John de Bever - Wij zijn Nederland (57%)

Maan - Ik kom eraan (23%)

André Hazes - Wij zijn Oranje (10%)

Claudia de Breij - Zie die Leeuwinnen (2%)

Bureau Sport - 11 Voetbalvrouwen (7%)

Jan Smit heeft gekozen voor een samenwerking met een lieveling van de Oranje Leeuwinnen. John de Bever scoorde tijdens het succesvolle EK een hit met Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht, dat flink populair was bij de speelsters van het Nederlands elftal. Zij zongen dat nummer in de kleedkamer, bij de huldiging en eigenlijk op elk mogelijk moment. Met Wij zijn Nederland hebben Smit en De Bever in ieder geval wederom een grote hit te pakken.

Als winkelketen pikt Albert Heijn altijd graag een graantje mee bij voetbalsucces. Dit keer hebben ze zangeres Maan de Steenwinkel gevraagd om een nummer te maken bij hun reclamespotje. Dat resulteerde in het aanstekelijke Ik kom eraan.

Het bekendste Oranje-lied werd natuurlijk gemaakt door André Hazes. Zijn Wij houden van Oranje wordt nog steeds bij elke wedstrijd van het Nederlands elftal meegezongen. De KNVB heeft zijn gelijknamige zoon, André Hazes dus, recentelijk gevraagd een nieuw lied voor de vrouwen op te nemen. Hij zingt Wij zijn Oranje.

Ook Claudia de Breij is de studio ingedoken om een nummer te maken voor de Leeuwinnen. ,,Kan je als meisje ook voetballen in Oranje? In mijn jeugd was daar überhaupt geen sprake van. Maar dankzij sterke vrouwen, zoals KNVB-bondsridder Vera Pauw, is dat tegenwoordig gewoon mogelijk!", stelt ze. Met Zie die Leeuwinnen wil Claudia de speelsters een hart onder de riem steken.