Met dit nummer vestigt Flemming record in Top 40

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 3 december. In de lijst zien we 2 binnenkomers, 4 zittenblijvers, 14 stijgers en 20 zakkers.

40 (28) TERUG BIJ AF- Flemming ft. Ronnie Flex

Op 16 oktober van het afgelopen jaar kwamen we Flemming voor het eerst tegen in de Top 40 met Amsterdam. Sindsdien wist hij de ene na de andere hit aan elkaar te rijgen. Dankzij Terug Bij Af, zijn samenwerking met Ronnie Flex, staat Flemming nu voor de 60e achtereenvolgende week in de Top 40. Daarmee zet hij een Nederlands record op zijn naam met de langste onafgebroken periode in de lijst sinds zijn debuut. Wel moet hij dat record delen met Davina Michelle die exact drie jaar geleden dezelfde prestatie wist neer te zetten.

Of die 61e week er voor Flemming gaat komen is maar zeer de vraag want deze week is Terug Bij Af, met 12 plaatsen versies, op nummer 40 de snelste zakker.

32 (--) 5 VOOR 12- Snelle

Een klein jaar geleden kwam de vorige hit van Snelle binnen in de Top 40, In M’n Bloed. Voor zijn nieuwste hit vertrok hij met zijn team vanuit een synthesizer-loop die veel weg heeft van de sound van Toto. Het nummer ontwikkelde zich tot iets dat eigenlijk helemaal nergens over gaat, zo liet hij vorige week weten bij de primeur in de middagshow op Qmusic. En dus kan iedereen nu zelf invullen waar 5 Voor 12 over gaat. Voor Snelle is het zijn 14e Top 40-hit en die is nieuw op nummer 32.

28 (RE) ANOTHER LOVE- Tom Odell

Op 22 december 2012 komt de dan 22-jarige Tom Odell binnen in de Top 40 met Another Love. De Britse singer-songwriter hield het 16 weken vol in de lijst en wist op nummer 8 te komen. Rond de oorlog in Oekraïne werd Another Love op sociale media omarmd op sociale media en inmiddels wordt het nu ook gebruikt als steunbetuiging rond de protesten in Iran.

Bijna tien jaar na de binnenkomst van Another Love staat Tom Odell opnieuw in de Top 40 maar… wel met hetzelfde nummer. Deze week is het de hoogste binnenkomer op nummer 28.

1 ( 1) I’M GOOD (BLUE)- David Guetta & Bebe Rexha

Dean Lewis staat met How Do I Say Goodbye voor de vierde week op nummer 3. Een plekje hoger blijven ook Maan en Goldband staan met Stiekem. Dat betekent dat ook deze week I’m Good (Blue) van David Guetta en Bebe Rexha de populairste hit van ons land is.

De track is de twintigste Top 40-hit die de lijst voor elf weken weet aan te voeren. Bij die twintig hits zien we twee andere dj’s. Avicii stond met Wake Me Up! in 2013 ook elf weken op nummer 1 waar Calvin Harris vijf jaar later totaal zestien weken op nummer 1 stond met One Kiss.

