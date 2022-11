Metalen kunstwerk dat man van sloop redde blijkt tienduizenden euro’s waard

Hij redde het ooit van de sloop en betaalde er zo’n 30 gulden voor, maar het metalen kunstwerk dat de eigenaar vanavond bij zich had in het programma Tussen Kunst en Kitsch blijkt véél meer waard. Expert Paul van Rosmalen schatte het object vanavond op een waarde van maar liefst 60.000 euro.

Zo’n 35 jaar geleden stuitte de man tijdens een bezoekje aan een metaalbedrijf op het ronde kunstwerk. Het object was eigenlijk rijp voor de sloop, maar de man was zo gefascineerd door het voorwerp dat hij het besloot te kopen. Wat hij ervoor betaalde? Zo’n 25 tot 30 gulden, vertelde hij vanavond aan tafel in het programma Tussen Kunst en Kitsch.

Expert Paul van Rosmalen snapte precies waarom de man het metalen kunstwerk niet liet staan ,,Dit valt meteen op. Het verbaast me niets dat meneer het destijds ook opgevallen is”, klonk het enthousiast. De man had echter geen flauw idee om wat voor kunstwerk het precies ging. Van Rosmalen wist hem dat te vertellen. ,,Het is van de kunstenaar François Morellet, geboren in 1926, uit een familie van fabrikanten.” Wat het zo bijzonder maakt, zo legde de expert uit, is dat Morelett een van de weinig geometrisch, abstract werkende kunstenaars was.

Het metalen kunstwerk in Tussen Kunst en Kitsch

Het kunstwerk was volgens Van Rosmalen ‘in die zin geen unicum’, want het is destijds gemaakt in meerdere formaten en meerdere oplagen. Maar, benadrukte hij: ,,Dit is niet zomaar in elkaar geknutseld.”

De man was natuurlijk niet zomaar te gast in het programma en wilde graag van Van Rosmalen weten hoeveel het metalen kunstwerk waard was. ,,Een enkele keer heb ik ze wel voorbij zien komen en dan zit je toch al gauw te denken aan een bedrag van 60.000 euro”, luidde zijn oordeel. Daar kon de man zich wel in vinden. ,,Nou, dat vind ik wel lekker”, besloot hij met een tevreden lach op zijn gezicht.

De eigenaar van het kunstwerk.

