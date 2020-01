Metallica-frontman James Hetfield (56) keert terug na verblijf in afkickkliniek

‘James geneest zichzelf’

In de afgelopen maanden liet (het management van) Metallica maar weinig los over de behandeling van Hetfield. ,,Hij doet wat hij moet doen”, vertelde drummer en bandoprichter Lars Ulrich aan USA Today. ,,Hij is zichzelf aan het genezen. Ik vind het vervelend voor iedereen in Australië en Nieuw-Zeeland, maar we zijn opgewonden dat we binnenkort sterker en gezonder dan ooit kunnen terugkomen. Uiteraard gaat er onderweg eens een obstakel zijn. Maar het is wel al een fantastische weg geweest die we hebben afgelegd, en we kijken ernaar uit om uiteindelijk toch down under te gaan, hopelijk volgend jaar. Het is echt hartverwarmend hoeveel liefde en steun we gekregen hebben. Het is geweldig.”