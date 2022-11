Mia Nicolai en Dion Cooper eerste ESF-duo sinds Common Linnets

De Spelbrekers waren in 1962 de eerste. Daarna volgden Saskia & Serge (1971), Sandra & Andres (1972), Mouth & MacNeal (1974), Maxine & Franklin Brown (1996), Re-union (2004) en The Common Linnets in 2014. Met The Common Linnets was Nederland dicht bij een overwinning. Waylon en Ilse DeLange werden in Kopenhagen tweede. Ook Mouth & MacNeal eindigden op het podium met een derde plaats.