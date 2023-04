Mia Nicolai en Dion Cooper passen toonsoort Burning Daylight aan: ‘Waren aan het vechten’

Mia Nicolai en Dion Cooper hebben hun songfestivalnummer Burning Daylight aangepast: het lied wordt nu anderhalve toon hoger gezongen. Ook gaan de backing vocals mee naar het liedjesspektakel in Liverpool. Dat vertelde het duo vrijdagavond in de talkshow Khalid & Sophie . ,,Dat maakt dat het nu opeens zingen is, in plaats van schreeuwen en vechten.”

Nicolai en Cooper zongen vrijdag een akoestische variant van het nummer, waar de twee vooral hun kopstem gebruikten. ,,Voor mij ging dit hartstikke goed”, zei een geëmotioneerde Duncan Laurence, die meeschreef aan het nummer en het duo coacht, na afloop van het optreden. ,,Ik weet als geen ander hoeveel er op je afkomt. Ook al ben je nog zo ervaren, het songfestival is geen makkie.”

Ook Mia Nicolai raakte enigszins geëmotioneerd na het horen van de woorden van Laurence. ,,Je stapt erin met zoveel enthousiasme, zo veel hoop”, zegt de zangeres. ,,We willen het heel graag goed doen met elkaar, dus het raakt als het niet gaat zoals je wilt.”

Het songfestivalduo kreeg de afgelopen weken flink wat kritiek over zich heen nadat twee optredens niet zuiver werden gezongen. Hoewel de alarmbellen na de eerste show niet direct gingen rinkelen, gebeurde dat wel na het tweede optreden dat ze hadden gegeven. Ook bij Duncan Laurence, die zich pas na Amsterdam intensiever met zijn twee beschermelingen ging bemoeien. ,,Na één keer gaan niet meteen alle alarmbellen rinkelen”, zei Laurence daarover. ,,Zij hadden er weer vertrouwen in en ik ook. Bovendien was ik niet hun coach, maar ‘creative director’. Pas toen Mia en Dion me om hulp vroegen, ben ik ook dat coachingsdeel gaan doen.”

Maatregelen

Toen in Amsterdam de tweede keer live weliswaar beter was, maar nog steeds onder het gewenste niveau, werden maatregelen genomen. Cooper: ,,Na Madrid dachten we dat het aan de techniek lag, maar toen het nog een keer mis ging, was dat superpijnlijk en moesten we ons achter de oren gaan krabben. De kern van het probleem was dat Mia en ik de afgelopen zes maanden best aan het vechten waren met dit nummer. Met onze stemmen was het moeilijk uit te voeren en daar kom je niet achter tijdens repetities in een veilige trainingsomgeving.”

Producer Gordon Groothedde werd erbij geroepen, die met de twee aan de slag ging en net zo lang puzzelde totdat de beste toonsoort was gevonden voor hun stemmen. ,,Dat maakt dat het nu zingen is in plaats van schreeuwen en vechten”, stelde Cooper, die op een klein optreden bij AvroTros na pas twee keer het podium deelde met Nicolai. Dat gebrek aan routine wreekte zich de laatste weken. ,,Ik zong Burning Daylight met minder plezier dan mijn eigen liedjes, het was iets te uitdagend voor mij”, aldus Nicolai. ,,Ik was altijd veel aan het werk in studio’s, waar je met heel veel weg kunt komen. Maar het is iets anders om dat steeds live te reproduceren onder spanning.”

De kritiek die de afgelopen weken op het duo neerdaalde, kwam hard aan. ,,Ik had het gevoel dat ik mezelf was kwijtgeraakt”, zei Cooper. ,,Het leek alsof iedereen een hekel aan me had, alsof ik iedereen had teleurgesteld.” Nicolai: ,,Er stond zwart op wit dat wij niet konden zingen, ik ging op een gegeven geloven wat er allemaal werd gezegd en geschreven en dat zal me wel dwars.”

Enkele kijkers van Khalid & Sophie waren vrijdag voorzichtig enthousiast na het zien van het optreden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Mia Nicolai & Dion Cooper © Brunopress

Luister ook naar de AD Songfestival Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze songfestivalvideo’s: