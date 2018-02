'Michael Jackson stal liedjes, Beatles waren slechte muzikanten'

Jones herinnert zich ook nog de eerste indruk die hij kreeg van The Beatles, toen ze net bekend werden. ,,Ze waren de slechtste muzikanten ter wereld. No-playing motherfuckers. Paul McCartney was de slechtste basgitarist die ik ooit had gehoord. En Ringo Starr....man, breek me de bek niet open.'' Jones vertelt over een mislukte opname van drummer Starr, die opnieuw ingespeeld werd door een sessiedrummer zonder zijn medeweten. ,,Ringo komt terug en zegt: ,,Kun je mijn opname nog een keer voor me afspelen?" Dus we deden het en Ringo zei: ,,Dat klonk niet zo erg.'' En ik zei: ,,Ja motherfucker, omdat jij het niet bent. Maar het blijft een geweldige vent.''



Verderop in het interview beweert Jones dat hij meer weet over de moord op de Amerikaanse president John F. Kennedy in 1963. ,,Sam Giancana, de bekende maffiabaas uit Chicago, is een bekende naam onder de Kennedy-complottheoristen. Dat komt door zowel zijn hulp bij het verkrijgen van stemmen in de staat Illinois voor de presidentiële verkiezingen in 1960, als bij de aanslag op JFK in 1963. Er was een connectie tussen JFK, Frank Sinatra en de maffia, waaronder Giancana. Maar...we moeten hier niet verder publiekelijk over spreken.''