Michelle Obama gaat helemaal los tijdens concert Beyoncé in Parijs

Volgens toeschouwers arriveerde Michelle Obama kort voor de show met haar dochter Sasha (17), maar toen Beyoncé en Jay Z met hun optreden begonnen was Sasha in geen velden of wegen meer te bekennen. De oud-presidentsvrouw kon nog wel worden gespot. Zij stond in de VIP-zone naast het podium in Stade de France te swingen en kreeg later gezelschap van Tina Knowles, de 64-jarige moeder van Beyoncé (36). Toen Jay Z begon te rappen, liet Michelle zich helemaal gaan en begon ze te dansen. Beelden van de in een casual outfit swingende Michelle - gemaakt door omstanders en op YouTube en Twitter gezet - gaan inmiddels de hele wereld over.