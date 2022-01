Michiel Veenstra teleurgesteld in organisatie RadioRing, stapt uit jury Marconi Awards

Michiel Veenstra, programmadirecteur bij radiozender Kink, is flink teleurgesteld over de stemlijst voor de RadioRing die de organisatie bekend heeft gemaakt. Daarop waren in eerste instantie helemaal geen dj’s of programma’s van zijn zender te vinden. Veenstra heeft zijn plek in de jury van de Marconi Awards, die op hetzelfde gala worden uitgereikt, inmiddels opgegeven.

Tijdens zijn radioshow vanochtend werden de stembussen voor de RadioRing van de AvroTros geopend. Veenstra was daardoor zelf druk aan het werk, maar zag onder zijn collega’s al meteen onrust. Geen van de programma’s en dj’s van Kink kwamen voor op de stemlijst van de prestigieuze radioprijs. Terwijl vorig jaar nog zijn eigen programma Kinkstart genomineerd was voor de Gouden RadioRing en zijn collega Tim op ’t Broek voor de Zilveren Radioster man.



In de reglementen was een opvallend zinnetje opgedoken. ‘Tevens moet het programma zijn uitgezonden via minstens één analoog distributiekanaal (FM of open kabel).’ Daardoor zou de zender – die graag op de FM wil, maar vooralsnog alleen digitaal te beluisteren is – niet mee kunnen dingen. Extra pikant: de publieke zenders hebben de taak om digitaal luisteren te promoten.

Een fout

Dit zinnetje verdween echter snel. Een fout, stelt AvroTros. Om in de keuzelijst te komen dient een programma voor te komen in de Top 200 van best beluisterde programma’s van het Nationaal Luister Onderzoek. Een woordvoerder laat weten: ,,In de eerste berichtgeving was geen programma van Kink opgenomen op de stemlijst, dit had wel het geval moeten zijn. Er staan twee programma’s van Kink op de Top 200-lijst, Vitamine K en Kink Workflow, dit is na de terechte kritiek en opmerking direct aangepast en toegevoegd aan de stemlijst.”

Veenstra snapt de keuze voor die Top 200 niet. ,,Als jij 538 of Qmusic zegt dat alleen de drie best beluisterde programma’s mee mogen doen, dan is dat ook niet de ochtend- en de middagshow.” Daarmee doelt hij op het ontbreken van Kinkstart en Kink Rush Hour van Tim op ‘t Broek. Die twee programma’s vallen nu net buiten de boot. Volgens Veenstra gezichtsbepalende programma’s. ,,’s Ochtends probeer je met een programma de luisteraars te lokken. Die blijven daarna hangen. ’s Middags probeer je de luisteraar zo lang mogelijk vast te houden. Maar dat zijn niet de best scorende programma’s daardoor.”

Vrije keuze

De AvroTros laat ter verdediging weten dat er op de programma's en dj's van Kink wel in de vrije keuze gestemd kan worden. ,,We hebben de criteria en voorwaarden voor de RadioRing inzichtelijker proberen te maken door het in een meer overzichtelijk kader te plaatsen”, laten ze weten. Veenstra begrijpt niet waarom die nieuwe voorwaarden nodig waren. ,,De enige reden die ik kan bedenken, is omdat ze het vorig jaar wel erg veel Kink vonden.”



De Kink-dj voelt zich niet meer prettig bij de organisatie van de RadioRing en trekt zich daarom terug uit de jury van de Marconi Award. ,,Dat is weliswaar een vakprijs en staat hier los van, maar op deze manier heb ik geen zin om bij die uitreiking gezellig in de zaal te gaan zitten.” AvroTros zegt die keuze ‘ten zeerste te betreuren’. ,,Wij hebben dit met hem besproken, maar helaas heeft hij aangegeven zich verder niet te kunnen vinden in de laatste ontwikkelingen en keuzes omtrent de RadioRing. We hadden deze prijs graag willen beoordelen met zijn kennis en kunde aan boord, maar respecteren zijn beslissing”

