Mick Jagger 80 jaar! Welkom op de verjaardag met 17 nakomelingen van zijn vijf vrouwen

Linda de Mol afgevoerd per ambulance nadat ze ‘out’ ging van de pijn: ‘Kon niet op beide benen staan’

Presentatrice Linda de Mol (59) heeft na haar hand ook nog haar linkerenkel gebroken. Ze is afgelopen week afgevoerd met een ambulance na een ongelukkige val van een buitentrap, waarbij ze ook haar rechtervoet kneusde. ‘De vraag is of ik eind augustus wel de trap af kan tijdens Miljoenenjacht.’