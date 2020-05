‘Mijn boek is er niet om het imago van Louis van Gaal op te poetsen, dat is niet nodig’

Van Gaal oogt kwiek en uitgelaten, als hij zich vanuit Portugal meldt via FaceTime. Niets wijst erop dat hij na zijn laatste klus bij Manchester United is weggezakt in een kabbelend leven. ,,Weet je wat gek is? Dat mensen denken dat ik het rustiger heb nu ik geen club meer train. Dat is helemaal niet zo. Als ik in Nederland ben, heb ik afspraak na afspraak, soms wel drie op een dag. Dat is bijna intensiever dan een club trainen.’’



Wat voor afspraken zijn dat dan?

,,Mensen vragen adviezen. Clubs, spelers, trainers, mensen in de sport, het bedrijfsleven. Je kunt het zo gek niet bedenken. Het kost veel tijd, maar tegelijk is het vleiend dat iedereen me om raad vraagt. Kennisoverdracht is belangrijk.’’