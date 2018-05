'Mijn Han Solo is een idealist'

'Bij gebrek aan vader leidt moeder Meghan Markle naar het altaar'

9:12 De soap rondom Thomas Markle, de vader van prins Harry's aanstaande bruid Meghan, blijft maar doorgaan. Nu Harry en Meghan in een officieel statement om respect en begrip hebben gevraagd voor Meghans vader, is de grote vraag: wie brengt de bruid nu naar het altaar? Volgens TMZ is dat een beklonken zaak: moeder Doria Ragland.