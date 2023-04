Mijn sympathie ligt bij de dwarse burgers die het vertikken om zich neer te leggen bij de wet

Elf maanden na overlijden van z'n vader staat Wolf Rot voor het eerst in Ahoy: ‘Jan had dit heel mooi gevonden’

Daar sta je dan als 14-jarige. Gitaar om je schouder, liedje van je beroemde vader in je hoofd, dik drieduizend man voor je neus. Wolf Rot, zoon van Jan, ziet het helemaal zitten. Die volle bak? Da’s minder eng dan je moeder in de zaal. Maar hij is er klaar voor. In Ahoy treedt hij vanavond letterlijk in zijn vaders voetsporen. ,,Daar ga ik van genieten.’’