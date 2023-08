Miley Cyrus bruidsmeisje op het huwelijk van haar moeder Tish en Prison Break-acteur Dominic Purcell

Afgelopen weekend was het groot feest in Malibu. Tish Cyrus vierde met acteur Dominic Purcell, die de rol van Lincoln Burrows vertolkte in Prison Break, de liefde. Entertainmentsite Just Jared is bezit van enkele foto’s, waarop Miley en haar zus Brandi Cyrus (36) allebei te zien waren als bruidsmeisjes op de grote dag van hun moeder. De twee zussen droegen blauwe jurken en boeketten. Ook hun broer Trace Cyrus was erbij.



Volgens bronnen rond het stel vond de ceremonie plaats in het landhuis van Miley in Malibu. De Flowers-zangeres kocht het pittoreske optrekje in Californië vorig jaar.