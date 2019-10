Miley Cyrus is klaar met kritiek op liefdesleven: Dit is wie ik nu ben

De 26-jarige wereldster hekelt het feit dat ze slet wordt genoemd puur omdat ze na de breuk met haar man Liam Hemsworth en een korte romance met Kaitlynn Carter nu vrij snel alweer met een ander wordt gezien. ‘Ik weiger me terug te trekken en alleen thuis te daten want a. dat is niet leuk en b. extreem ongemakkelijk en het brengt me in een kwetsbare positie’, legt Miley uit. ‘Ik wil graag een activiteit doen tijdens een date en niet gevangen zitten in mijn eigen huis waar niets anders te doen is als ‘Netflix and chill’.’



Miley werd afgelopen week met Cody gezien in een supermarkt waar ze niet alleen boodschappen deden maar ook een kus uitwisselden. ‘Dit date-gedoe is ook nieuw voor mij. Ik heb dit nooit eerder gedaan als een volwassen vrouw. Sinds mijn tienerjaren heb ik bijna altijd relaties gehad met uitzondering van een paar pauzes, waarin ik mij meestal te pletter werkte. Mensen ontmoeten of vertrouwen in mijn positie is al moeilijk genoeg’, zegt de zangeres.



‘Je hoeft geen medelijden met me te hebben, daar vraag ik niet om’, gaat Miley verder. ‘Ik heb een geweldig leven en dat zou ik voor geen goud inruilen voor privacy maar alsjeblieft maak het me niet moeilijker dan het al is. Ik probeer het licht op te nemen. Wen er maar aan dat ik aan het daten ben. Dit is wie ik nu ben’ besluit ze, waarna ze afsluit met de hashtag #HotGirlFall.