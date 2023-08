Miley Cyrus onthult bizar werkschema als 13-jarige: ‘Twaalf uur per dag, zes dagen in de week’

Waarom heeft Miley Cyrus zo'n lage stem?

Wie Miley Cyrus hoorde zingen als Hannah Montana en haar stem nu hoort, merkt duidelijke verschillen op. Haar stem is een stuk lager geworden en dat heeft niet enkel met volwassen worden te maken. De zangeres kreeg de diagnose Reinke's oedeem, waarvoor ze in 2019 werd geopereerd. Reinke's oedeem is een met vocht gevulde zwelling op beide stembanden. Dit wordt meestal geassocieerd met roken. Vrouwen hebben er vaker last van dan mannen.



Cyrus vertelde in 2020 bij de Joe Rogan Experience-podcast: ,,Toen mijn arts me erover vertelde, zei hij: ‘Niemand die verlegen is, heeft dit. Dit gebeurt door stemmisbruik. Dit is voor mensen die veel te veel praten, en meestal gebeurt dit als je in de zestig of zeventig bent.’” Ook haar drukke werkschema als 13-jarige heeft hierbij meegedragen. ,,De adrenaline die je hebt na een show: het zingen beïnvloedt je stem niet enorm, maar vooral wat je daarna doet. Je bent helemaal aan de gang en het is echt moeilijk om slaap te krijgen. Je blijft de hele nacht wakker en praat. Later veranderde het praten in de hele nacht roken.”