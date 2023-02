Miljardair Thomas Kaplan koopt de ene Rembrandt na de ander: ‘Het ontneemt je de adem’

De Amerikaanse miljardair Thomas Kaplan kocht de afgelopen twintig jaar de ene Rembrandt na de andere, plus werk van leerlingen en tijdgenoten. Een deel van zijn The Leiden Collection is nu te zien in de Hermitage. ‘Ik ben getraumatiseerd door moderne kunst.’