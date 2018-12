Miljoen mensen zappen weg bij lingerieshow Sylvie Meis

Sylvies show startte drie weken geleden voor Duitse begrippen al niet best met 1,4 miljoen kijkers. Het aantal kijkers halveerde vorige week tot 720.000 en eindigde gisteravond helemaal als ‘totale flop’ oordeelt Meedia.de. Met 80 miljoen potentiële kijkers had er veel meer ingezeten. ,,Een marktaandeel van 7,2 procent is voor RTL veel te weinig.’’ Helemaal omdat de inleiding - de Duitse GTST Gute Zeiten, schlechte Zeiten - even daarvoor nog een ‘topmarktaandeel’ neerzette. Ruim 20 procent van de tv-kijkers - 1,63 miljoen mensen - keek naar de soap. ,,De winnaar van de dag’’, schrijft Meedia.de.