Miljoeneninfluencer Negin Mirsalehi zwanger van eerste kindje: ‘Wonder na uitdagende periode’

Topondernemer Negin Mirsalehi (33), een van de succesvolste influencers van Nederland, is zwanger van haar eerste kindje. En dat terwijl Negin en haar vriend Maurits Stibbe in het ziekenhuis te horen kregen dat het ‘erg moeilijk’ voor hen zou zijn om in verwachting te raken. ‘Het is onze kleine wonderbaby’, schrijft ze tegenover haar 6,8 miljoen volgers.

‘Nieuw hoofdstuk: baby’, begint ze bij twee foto’s van zichzelf en haar vriend, waarop haar bolle buikje al zichtbaar is. ‘Zo blij om te kunnen vertellen dat Mau en ik een kindje verwachten. Oh mijn god, kunnen jullie geloven dat we echt ouders worden?’

Negin hint erop dat de twee de afgelopen anderhalf jaar bezig zijn geweest om zwanger te raken, maar steeds zonder succes. ‘Het was een van de meest uitdagende periodes die we hebben meegemaakt’, aldus Mirsalehi. ‘We kregen te horen dat het erg moeilijk zou zijn voor ons om zwanger te raken. Dus het is onze kleine wonderbaby en we zijn zo ongelofelijk dankbaar.’



Mirsalehi vond het ontzettend moeilijk om haar zwangerschap de afgelopen weken geheim te houden. ‘Het draaide allemaal om de juiste hoek als ik foto’s maakte’, schrijft ze in haar Stories. ‘Op de een of andere manier lijk ik vanaf de voorkant niet echt zwanger, maar vanaf de zijkant is het nogal duidelijk.’ Op deze foto’s had ze al een buikje, maar dat zie je niet:



Miljoenenbedrijf

Negin en haar vriend zijn sinds afgelopen zomer verloofd. Maurits ging op zijn knieën tijdens een liefdestripje in Italië, waarmee ze hun vijftienjarig samenzijn vierden.

De Iraans-Nederlandse influencer en Maurits, ook zakelijk haar partner, zijn al jaren succesvol als ondernemers. Ze begonnen ooit met zijn tweeën en een stagiair, maar hadden vijf jaar geleden al dertien mensen in dienst. Negin werkte als influencer samen met grote merken als Cartier en zette alleen al dankzij zulke samenwerkingen zo’n 2 miljoen dollar (bijna 1,7 miljoen euro) om in 2017, schreef WWD.

Ze had toen nog miljoenen volgers minder dan nu, maar vroeg in die tijd al 15.000 à 20.000 dollar (12.000 à 17.000 euro) per gesponsorde post op Instagram, meldde de site. Een jaar later prijkte ze op de 30 under 30-lijst van zakenblad Forbes, van de meest veelbelovende jonge ondernemers.

Daar komt het grote succes van haar eigen beautymerk Gisou nog bovenop. Daarmee verkoopt ze luxe haarproducten voor enkele tientallen dollars per stuk. Een investeringsfonds pompte in 2020 meerdere miljoenen in de organisatie, waarmee Mirsalehi in de periode 2020-2023 zo’n 100 miljoen dollar hoopt om te zetten.

