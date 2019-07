Miljoenenomzet STER door succes Oranje

interview Deborah ontwierp dé eyecatcher van het regerings­toe­stel, maar wist zelf nergens van

7:33 De Delfts blauwe kussentjes zijn dé eyecatcher in het gloednieuwe regeringstoestel van de Oranjes, maar de ontwerpster van het stofje wist tot voor kort niet eens dat haar design was gebruikt. Een oplettende klant lichtte Deborah van de Leijgraaf in. ,,Het is een heel groot compliment dat mijn stof is uitgekozen, maar naamsvermelding was ook best leuk geweest”, vertelt ze aan deze site.