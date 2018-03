Miljoenenpubliek voor Mindf*ck, Topper Gezocht weinig in trek

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van kijkcijferhit Mindf*ck was André van Duin te gast. Hij werd door Victor Mids weer vakkundig voor gek gehouden. Zo maakte de illusionist van zijn schoen een taart. De Heel Holland Bakt-presentator bleef verbaasd achter. Ook stond er voor hem als verrassing een paard in de gang.