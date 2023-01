Miljoenenpubliek voor speciaal NOS Journaal over Watersnoodramp

Jay Leno (72) weer gewond, meerdere botbreuken na val van motor

Jay Leno is twee maanden nadat hij ernstige brandwonden had opgelopen bij een ongeluk in zijn garage weer gewond geraakt. Dit keer viel de voormalige talkshowhost en komiek van zijn motor. De 72-jarige Amerikaan liep daarbij meerdere botbreuken op.

