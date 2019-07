Miljuschka ‘beetje ingestort’: Ik moet op krachten komen

Miljuschka, die vorige week in een interview met de Volkskrant nog vertelde hoe zij in angst leeft omdat haar moeder getuigde tegen haar criminele oom Willem Holleeder, zegt op sociale media dat het haar allemaal een beetje te veel is geworden. ‘Ik heb besloten om de komende tijd rust in te lassen. Dus als jullie mij minder zien, dat kan kloppen. Ik heb de laatste jaren alleen maar gerend’, schrijft ze. ‘Het is ook niet niks geweest. Verhuizen, verbouwen , een proces, altijd ‘aan’ zijn voor werk. Ik moet nu eerst alles in huis op de rit. Dan komt de rest weer.’

Teleurgesteld

Deze zomer gaat ze zich richten op koken, uitrusten en op krachten komen. ‘Ik ben teleurgesteld, maar het is even niet anders. Ik ga minder doen en wat ik wel doe, doe ik voluit’, schrijft ze. Eind van de zomer hoopt Miljuschka weer fit te zijn. Of ze in de tussentijd wel te zien is op televisie, is nog onduidelijk.



Vorige week werd Holleeder veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf vanwege meerdere liquidaties. Het proces hakte er flink in. Miljuschka vertelde na afloop voor het eerst openhartig hoe het leven onder het schrikbewind van haar oom was en dat de dreiging nog steeds op de loer ligt. ,,Dus ik kijk dertig keer vaker over mijn schouder dan een ander, en overweeg zorgvuldig alles wat ik in de buitenwereld doe. Maar als dat niet genoeg is; kóm dan maar.”