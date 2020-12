Miljuschka deelt een kus uit en Marieke proost op de liefde

John de Mol schikt met Facebook over misleiden­de bitcoinre­cla­mes

10:46 Mediatycoon John de Mol heeft een schikking getroffen met Facebook. De Mol had het socialmediabedrijf voor de rechter gesleept omdat zijn naam en foto’s werden gebruikt in Facebook-advertenties van bitcoin-oplichters. Door de ‘minnelijke regeling’ is de rechtszaak nu van de baan, laten Facebook en De Mols bedrijf Talpa Network weten in een gezamenlijke verklaring.