Miljuschka kijkt verliefd naar cake en Berget verbluft fans met look

Familie Aretha Franklin roept fans op serie over zangeres te boycotten: ‘Geen respect voor ons’

22 maart De familie van Aretha Franklin is niet blij met het derde deel van de dramaserie Genius die over het leven van de in 2018 overleden zangeres is gemaakt. National Geographic, die de reeks uitzendt, stelde eerder toestemming te hebben gehad om het ‘eerbetoon’ aan de muzieklegende te maken. Kleindochter Grace protesteert echter hevig samen met haar ouders, broers en zussen en roept op tot een boycot.