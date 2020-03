Miljuschka likt aan haar favoriete snoepje en Bridget windt zich op

Werknemers keren zich tegen Ellen DeGeneres: ‘Een van gemeenste mensen ter wereld’

13:26 Lange tijd stond Ellen DeGeneres (62) bekend als een van de aardigste en meest genereuze tv-persoonlijkheden in de branche. Nadat eerder al NikkieTutorials zich in DWDD negatief over haar uitliet, doen nu zelfs haar eigen collega's dat op social media. Een ludieke actie om geld in te zamelen voor de voedselbanken van Los Angeles krijgt zo ineens een pijnlijk staartje voor Ellen.