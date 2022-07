Miljuschka over dag dat Peter R. de Vries werd neergeschoten: ‘Kon alleen schreeuwen’

Filmrecensie Russell Crowe in een minirokje en een pratende bapao: de nieuwe Thor is een zalig campfes­tijn

Een meesterzet van Marvel: net toen alle superheldenfilms wel erg op elkaar begonnen te lijken, werd in 2017 voor Thor: Ragnarok de excentrieke Nieuw-Zeelander Taika Waititi (vooral bekend van Jojo Rabbit en What We Do in the Shadows) aan het roer gezet. Marvel-eigenaar Disney liet hem wijselijk zijn prettig gestoorde gang gaan. Fans slikten de stijlbreuk. Gelukkig maar, want komiek Waititi is terug en maakt ook van Thor: Love and Thunder weer een zalig campfestijn waar de ironie vanaf druipt. Al mag het ditmaal ook wat grimmiger zijn.

